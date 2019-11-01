Результаты матчей НБА за 31 октября 2019 года
31 октября состоялись три матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Майами Хит» на выезде обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком встречи стал Кендрик Нанн («Майами»), на счету которого 28 очков и 2 подбора. Итоговый счёт — 106:97 в пользу «Хит».
«Нью-Орлеан Пеликанс» дома выиграл у «Денвер Наггетс». На счету Джалила Окафора («Нью-Орлеан») 26 очков, 5 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 122:107 в пользу «Пеликанс».
«Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете справился с «Сан-Антонио Спёрс». Кавай Леонард («Клипперс»), пропустивший матч с «Ютой Джаз», набрал 38 очков, сделал 12 подборов и отдал 1 передачу. Итоговый счёт — 103:97 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
97 : 106
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Паркер - 23, Бембри - 18, Уоллес - 12, Коллинс - 12, Реддиш - 9, Хаертер - 7, Лень - 5, Хантер - 4, Джонс - 4, Картер - 2, Фернанду - 1, Гудвин
Майами Хит: Нанн - 28, Хироу - 17, Леонард - 16, Адебайо - 12, Робинсон - 12, Олиник - 6, Сильва - 6, Батлер - 5, Горан Драгич - 4, Джонсон, Уинслоу, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
122 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 26, Ингрэм - 25, Джексон - 21, Холидей - 19, Болл - 9, Редик - 7, Мелли - 7, Хэйс - 5, Харт - 3, Александер-Уолкер, Фэйворс, Уильямс, Мур
Денвер Наггетс: Портер - 15, Грант - 14, Маррей - 14, Йокич - 13, Бисли - 11, Миллсэп - 10, Пламли - 10, Моррис - 9, Харрис - 9, Крэйг - 2, Вандербилт, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 97
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Харрелл - 24, Л. Уильямс - 12, Харклесс - 8, Беверли - 8, Шамет - 7, Зубац - 6, Робинсон, Грин, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле, Паттерсон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Уайт - 20, Форбс - 9, Гэй - 9, Мюррей - 8, Миллз - 6, Олдридж - 5, Пёлтль - 5, Лайлз - 4, Белинелли - 2, Уокер, Мету, Кэрролл
- 1 ноября 2019
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- 31 октября 2019
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- 30 октября 2019
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