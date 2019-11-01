Результаты матчей НБА за 31 октября 2019 года

31 октября состоялись три матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Майами Хит» на выезде обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком встречи стал Кендрик Нанн («Майами»), на счету которого 28 очков и 2 подбора. Итоговый счёт — 106:97 в пользу «Хит».

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома выиграл у «Денвер Наггетс». На счету Джалила Окафора («Нью-Орлеан») 26 очков, 5 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 122:107 в пользу «Пеликанс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете справился с «Сан-Антонио Спёрс». Кавай Леонард («Клипперс»), пропустивший матч с «Ютой Джаз», набрал 38 очков, сделал 12 подборов и отдал 1 передачу. Итоговый счёт — 103:97 в пользу «Клипперс».