Незадрафтованный новобранец «Майами» едва не превзошёл рекорд Дюранта

Защитник «Майами Хит» Кендрик Нанн установил уникальное достижение. Он стал первым среди незадрафтованных игроков НБА в истории, набравшим в сумме 112 очков в стартовых пяти встречах в карьере в сильнейшей лиге мира, сообщает Clutch Points.

Более того, он едва не превзошёл рекорд одного из лучших баскетболистов последних лет, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Последний в ходе первого сезона в карьере в НБА, в первых пяти матчах регулярного чемпионата набрал 113 очков, что является лучшим показателем среди всех новичков с 2007 года.

Нанн выставлял свою кандидатуру на драфт НБА ещё в 2018 году, но так и не был выбран ни одной из команд. Минувший сезон он провёл в Лиге развития в фарм-клубе «Голден Стэйт Уорриорз». А летом 2019 года благодаря выступлениям в Летней лиге получил контракт с «Майами Хит».