Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Далласом» в овертайме

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.



В первой двенадцатиминутке небольшого преимущества добились хозяева паркета, которые выиграли её с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Далласом», которому удалось увеличить преимущество до 10 очков.



Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой «Лейкерс» удалось сократить отставание всего на одно очко. Однако в заключительном игровом отрезке основного времени матча «Лейкерс» сравняли счёт и перевели встречу в овертайм — 103:103.



В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 119:110 ОТ (20:25, 28:33, 28:27, 27:18, 16:7).



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 16 результативных передач. Энтони Дэвис записал на свой счёт 31 очко и 8 подборов. В составе «Далласа» трипл-дабл оформил Лука Дончич, на счету которого 31 очко, 13 подборов и 15 результативных передач.