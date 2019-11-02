Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Далласом» в овертайме

Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Далласом» в овертайме
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В первой двенадцатиминутке небольшого преимущества добились хозяева паркета, которые выиграли её с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Далласом», которому удалось увеличить преимущество до 10 очков.

Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой «Лейкерс» удалось сократить отставание всего на одно очко. Однако в заключительном игровом отрезке основного времени матча «Лейкерс» сравняли счёт и перевели встречу в овертайм — 103:103.

В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 119:110 ОТ (20:25, 28:33, 28:27, 27:18, 16:7).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 16 результативных передач. Энтони Дэвис записал на свой счёт 31 очко и 8 подборов. В составе «Далласа» трипл-дабл оформил Лука Дончич, на счету которого 31 очко, 13 подборов и 15 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 119
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Порзингис - 16, Пауэлл - 14, Райт - 12, Хардуэй-младший - 11, Клебер - 8, Финни-Смит - 7, Карри - 4, Марьянович - 4, Брансон - 3, Ли, Бареа, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 31, Грин - 14, Брэдли - 11, Кузма - 9, Карузо - 7, Ховард - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Макги - 2, Кук, Дадли, Дэниэлс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019