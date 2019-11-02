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Дрэймонд Грин получил травму пальца левой руки

Дрэймонд Грин получил травму пальца левой руки
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что играл в матче с «Сан-Антонио Спёрс» с повреждением пальца левой руки. Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счётом 127:110 (29:28, 28:27 40:31, 30:24). Грин сыграл 34 минуты, набрал 6 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач.

«Я повредил палец. Думаю, что-то со связкой. Сильная боль. Во второй четверти просто не мог нормально взять мяч. Смогу ли сыграть в субботу? Посмотрим. Надеюсь, за эту ночь мне станет легче», — приводит слова Дрэймонда Грина The Score.

Напомним, ранее лидер команды Стефен Карри перенёс операцию по поводу перелома руки и теперь пропустит как минимум три месяца. В первых пяти матчах регулярного чемпионата «Голден Стэйт Уорриорз» одержал только одну победу.

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