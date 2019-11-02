Грин — о травме Карри: мы продолжим бороться за плей-офф

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не считает, что травма Стефена Карри поставит крест на шансах команды пробиться в плей-офф лиги.



«Разумеется, случившееся скажется на наших шансах, однако «Уорриорз» продолжат борьбу за попадание в плей-офф. Я по-прежнему в строю и не собираюсь ставить крест на наших надеждах. Я привык бороться за победы и никогда не откажусь от борьбы за место в плей-офф. Мы будем продолжать сражаться в каждом матче», — приводит слова Дрэймонда Грина Clutch Points.



Напомним, Карри перенёс операцию по поводу перелома руки и теперь пропустит как минимум три месяца. Лидер калифорнийцев получил травму второй пястной кости левой руки в третьей четверти матча с «Финикс Санз», когда столкнулся с центровым аризонцев Ароном Бэйнсом.



В четырёх матчах сезона «Уорриорз» сумели победить лишь раз.