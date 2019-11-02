Шенгелия во второй раз в сезоне стал MVP тура Евролиги

Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия получил звание самого ценного игрока 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В матче 6-го тура испанская команда встречалась с немецкой «Баварией». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 93:60. Торнике Шенгелия по итогам матча набрал 19 очков, совершил 3 подбора, отдал две результативные передачи и закончил матч с числом 28 в графе показателя полезности баскетболиста.
Более высокий показатель полезности в туре был у игрока «Анадолу Эфес» Шейна Ларкина, но турки уступили «Панатинаикосу».
«Баскония» после шести туров занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата, одержав три победы и трижды потерпев поражение. Лидирует в турнирной таблице «Олимпия Милан», на счету команды пять побед. Столько же у ЦСКА и «Барселоны».
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