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«Голден Стэйт» потерял Др. Грина на несколько матчей

«Голден Стэйт» потерял Др. Грина на несколько матчей
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил разрыв связок пальца левой руки, об этом рассказал главный тренер калифорнийцев Стив Керр, сообщает ESPN. По слова специалиста, баскетболист выбыл из строя на несколько матчей. Вместе с тем не исключено, что Грин останется вне игры на продолжительный срок.

Это уже вторая серьёзная потеря «Уорриорз» на старте сезона. Ранее на три месяца из строя выбыл разыгрывающий защитник, лидер команды Стефен Карри. Грин оставался единственным игроком в строю из костяка чемпионского состава «Голден Стэйт».

Напомним, что ещё один лидер «Уорриорз» Клэй Томпсон, вероятнее всего, пропустит весь сезон. В финале плей-офф НБА он перенёс разрыв крестообразных связок колена.

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