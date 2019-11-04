«Ты — мой воздух». Певица Седокова призналась в любви к игроку «Химок» Тимме

Российская певица Анна Седокова опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый латвийскому баскетболисту «Химок» Янису Тимме.

«Сегодня, в 5 утра, он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь я знаю, что по-настоящему важно и что значит быть для кого-то по-настоящему важным.

Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен.

Я всё знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я всё же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух, моё дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты — мой инопланетянин», — написала Седокова, прикрепив текст к совместному фото с Тиммой.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Седоковой.

27-летний Тимма женат, год назад у него родился сын. Однако, по словам спортсмена, он расстался с супругой более полугода назад и начал новую жизнь. У 36-летней Седоковой трое детей от разных мужей.