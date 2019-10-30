«А вдруг он подумает, что Путин звонит?» Мозгов отказался раскрыть номер Леброна

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов признался, что у него есть телефонный номер одного из лучших игроков современности Леброна Джеймса, но отказался сообщить его. Мозгов и Джеймс вместе выступали за клуб НБА «Кливленд Кавальерс» и стали чемпионами в сезоне-2015/16.

Мозгова спросили, может ли он раскрыть номер Леброна, если ему дадут денег.

«Нет, ни за какие. Я не думаю, что он вам ответит. Скажет: «С русского номера звонят. Кто? Путин?» — цитирует Мозгова Sport24.

Мозгов добавил, что иногда общается с Леброном, но не слишком часто.

«Бывает, поздравляю с днём рождения, с праздниками какими-то. А так чтобы переписываться… У меня с ним хорошие отношения, но мы не близкие друзья. Могу написать ему, если надо, но мне пока не надо.

У меня есть друзья, которые мне постоянно говорят: «Давай, позвони ему, поговорим с ним». Я им говорю: «Вы больные, что ли?». И они мне такие: «Да у тебя нет его номера, он тебе не ответит!». Ну, не ответит, значит, не ответит», — сказал Мозгов.