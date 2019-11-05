21 очко Брэндона Брауна принесло «Нижнему Новгороду» победу над «Перистери»

«Нижний Новгород» на выезде переиграл «Перистери» в матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы с первой четверти захватили преимущество, выиграв первую десятиминутку со счётом 21:15. Второй игровой отрезок также остался за российской командой — к большому перерыву счёт на табло был 40:32 в пользу гостей.



В третьей четверти греческому коллективу удалось прибавить в игровом компоненте, отыграв два очка отставания. В заключительной четверти у «Перистери» был шанс отыграться, однако нижегородцы смоли сдержать натиск хозяев паркета. итоговый счёт — 74:71 (21:15, 19:17, 18:20, 16:19) в пользу «»Нижнего Новгорода».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Браун, набравший 21 очко. СТолько же на свой счёт в составе хозяев записал Скучи Смит.