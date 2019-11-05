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21 очко Брэндона Брауна принесло «Нижнему Новгороду» победу над «Перистери»

21 очко Брэндона Брауна принесло «Нижнему Новгороду» победу над «Перистери»
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» на выезде переиграл «Перистери» в матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы с первой четверти захватили преимущество, выиграв первую десятиминутку со счётом 21:15. Второй игровой отрезок также остался за российской командой — к большому перерыву счёт на табло был 40:32 в пользу гостей.

В третьей четверти греческому коллективу удалось прибавить в игровом компоненте, отыграв два очка отставания. В заключительной четверти у «Перистери» был шанс отыграться, однако нижегородцы смоли сдержать натиск хозяев паркета. итоговый счёт — 74:71 (21:15, 19:17, 18:20, 16:19) в пользу «»Нижнего Новгорода».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Браун, набравший 21 очко. СТолько же на свой счёт в составе хозяев записал Скучи Смит.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 20:00 МСК
Перистери
Перистери, Греция
Окончен
71 : 74
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Перистери: Смит - 21, Грэй - 11, Мозес - 11, Хэтчер - 8, Аграванис - 6, Василопулос - 6, Блейк - 3, Морейра - 3, Гонтикас - 2, Ксантопулос, Скордилис, Карампелас
Нижний Новгород: Браун - 14, Льюис - 11, Уиллис - 9, Астапкович - 7, Стребков - 4, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ганькевич - 1, Комолов, Жбанов, Винник
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