Карри может пропустить весь сезон

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рискует пропустить весь сезон, сообщает Bleacher Report. Перелом руки, который он получил на старте регулярного чемпионата, может оказаться серьёзнее, чем предполагалось сначала.

Таким образом, калифорнийцы рискуют провести практически весь сезон без лидеров — Клэя Томпсона и Стефена Карри. По первоначальному прогнозу Карри на восстановление от травмы требовалось три месяца.

Разыгрывающий защитник получил травму в матче с «Финикс Санз», когда столкнулся с центровым аризонцев Аароном Бэйнсом. Карри успел принять участие в четырёх встречах регулярного чемпионата. В них он набирал 20,3 очка, собирал 5,0 подбора и совершал 6,5 передачи в среднем за 28,0 минуты игрового времени.