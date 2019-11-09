Рекордные 60 очков Лилларда не помогли «Портленду» победить «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА«Бруклин Нетс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Бруклину» уже в первой четверти удалось захватить преимущество, поведя в счёте с разницей в шесть очков. Вторая четверть осталась за хозяевами с минимальным перевесом — к большому перерыву счёт на табло был 54:49.



В третьей четверти «Портленду» удалось отыграть ещё два очка отставания, а заключительная четверть прошла в равной борьбе — в середине четверти «Портленду» даже удалось выйти вперёд, однако в решающий момент «Бруклину» удалось совершить рывок и оформить победу в матче. Итоговый счёт встречи — 119:115 (26:20, 28:29, 35:37, 30:29) в пользу «Бруклина».



Самым результативным игроком матча в составе «Нетс» стал Спенсер Динуидди, набравший 34 очка. Ещё 33 очка на свой счёт записал Кайри Ирвинг. В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 60 очков, что стало его новым личным рекордом и рекордом для клуба. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд — на его счету 10 очков и 15 подборов.