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Рекордные 60 очков Лилларда не помогли «Портленду» победить «Бруклин»

Рекордные 60 очков Лилларда не помогли «Портленду» победить «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА«Бруклин Нетс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Бруклину» уже в первой четверти удалось захватить преимущество, поведя в счёте с разницей в шесть очков. Вторая четверть осталась за хозяевами с минимальным перевесом — к большому перерыву счёт на табло был 54:49.

В третьей четверти «Портленду» удалось отыграть ещё два очка отставания, а заключительная четверть прошла в равной борьбе — в середине четверти «Портленду» даже удалось выйти вперёд, однако в решающий момент «Бруклину» удалось совершить рывок и оформить победу в матче. Итоговый счёт встречи — 119:115 (26:20, 28:29, 35:37, 30:29) в пользу «Бруклина».

Самым результативным игроком матча в составе «Нетс» стал Спенсер Динуидди, набравший 34 очка. Ещё 33 очка на свой счёт записал Кайри Ирвинг. В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 60 очков, что стало его новым личным рекордом и рекордом для клуба. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд — на его счету 10 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 60, Саймонс - 15, Уайтсайд - 10, Макколлум - 8, Литтл - 8, Хезонья - 6, Трент-мл. - 3, Бэйзмор - 3, Лябисье - 2, Худ, Пау Газоль, Толливер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 34, Ирвинг - 33, Харрис - 14, Аллен - 12, Клэкстон - 8, ЛеВерт - 7, Темпл - 6, Принс - 3, Муса - 2, Нваба, Куруч, Пинсон, Элленсон
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