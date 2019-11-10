22 очка Дерозана не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил с разгромным счётом 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31). Для «Селтикс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 30 очков. В активе Кембы Уокера 26 очков и 8 передач. Джейсон Тейтум собрал коллекцию из 19 очков, 7 подборов, 4 передач и 3 перехватов.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан (22 очка). На счету Патти Миллза 20 очков. Близок к дабл-даблу был центровой хозяев Трей Лайлз (10 очков, 8 подборов).