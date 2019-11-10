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22 очка Дерозана не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Бостоном»

22 очка Дерозана не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил с разгромным счётом 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31). Для «Селтикс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 30 очков. В активе Кембы Уокера 26 очков и 8 передач. Джейсон Тейтум собрал коллекцию из 19 очков, 7 подборов, 4 передач и 3 перехватов.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан (22 очка). На счету Патти Миллза 20 очков. Близок к дабл-даблу был центровой хозяев Трей Лайлз (10 очков, 8 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
111 : 132
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 6, Мюррей - 2, Дерозан - 2, Уокер, Уайт, Мету, Миллз, Олдридж, Белинелли, Гэй, Пёлтль, Лайлз, Кэрролл
Бостон Селтикс: Браун - 7, Тейтум - 5, Уокер - 3, Хэйворд - 2, Тайс - 2, Эдвардс, Уонамэйкер, Уильямс, Смарт, Оджелей, Грин, Пуарье
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