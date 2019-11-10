Ховард: думаю снова принять участие в конкурсе данков

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что может принять участие в конкурсе данков на предстоящем Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



«Сейчас набираю прежнюю форму. Снова чувствую, что я молод. Действительно думал об участии в конкурсе данков, но самое главное для меня — победа в чемпионате. У меня есть практически все индивидуальные награды, но нет титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. Надеюсь, нам удастся завоевать титул в нынешнем сезоне. Это вполне возможно», — приводит слова Дуайта Ховарда TMZ.



Дуайт Ховард трижды участвовал в конкурсе данков на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации — в 2007, 2008 и 2009 годах, причём в 2008-м стал победителем этого конкурса.