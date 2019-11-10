30 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Нижний Новгород»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Гости удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в 9 очков — 28:19. Во второй десятиминутке УНИКС прибавил и не только отыгрался, но и вышел вперёд — 42:40.

В третьем игровом отрезке подопечные Лукича сумели сравнять счёт — 60:60. Но в заключительные десять минут матча УНИКС всё же сумел дожать неуступчивых соперников — 89:85.

Самым результативным в составе победителей стал Рэймар Морган, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. 20 баллов на счету Эрика Макколлума, дабл-дабл из 14 очков и 11 передач на счету Алекса Таюса, ещё 20 очков казанцам принёс Джамар Смит. У «Нижнего Новгорода» 21 балл набрал Чавон Льюис.