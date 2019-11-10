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30 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Нижний Новгород»

30 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Гости удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в 9 очков — 28:19. Во второй десятиминутке УНИКС прибавил и не только отыгрался, но и вышел вперёд — 42:40.

В третьем игровом отрезке подопечные Лукича сумели сравнять счёт — 60:60. Но в заключительные десять минут матча УНИКС всё же сумел дожать неуступчивых соперников — 89:85.

Самым результативным в составе победителей стал Рэймар Морган, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. 20 баллов на счету Эрика Макколлума, дабл-дабл из 14 очков и 11 передач на счету Алекса Таюса, ещё 20 очков казанцам принёс Джамар Смит. У «Нижнего Новгорода» 21 балл набрал Чавон Льюис.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
89 : 85
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
УНИКС: Морган - 30, Макколум - 20, Смит - 20, Тайус - 14, Колесников - 3, Лиходей - 2, Сергеев, Клименко, Манцарис, Широбоков, Аношин, Уилсон
Нижний Новгород: Льюис - 21, Браун - 18, Антипов - 14, Астапкович - 12, Бабурин - 7, Стребков - 4, Жбанов - 2, Комолов, Чадов, Винник
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