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«Миннесота» отыгралась с «-16», но проиграла «Денверу» в овертайме

«Миннесота» отыгралась с «-16», но проиграла «Денверу» в овертайме
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 100:98.

В заключительной четверти «Денвер» вёл с преимуществом в 16 очков, однако «Миннесота» смогла отыграть это отставание и перевела игру в овертайм. Тем не менее, гости все же смогли добиться окончательной победы в овертайме.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который записал в свой актив 20 очков. По дабл-даблу оформили Пол Миллсэп (14 очков и 10 подборов) и Уилл Бартон (13 очков и 12 подборов).

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. Эндрю Уиггинс также набрал 25 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 100
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Таунс - 25, Окоги - 17, Калвер - 10, Грэм - 9, Лейман - 8, Ковингтон - 4, Тиг, Вонле, Дьенг, Маклафлин, Белл, Напьер
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Маррей - 15, Миллсэп - 14, Бартон - 13, Харрис - 13, Грант - 9, Портер - 5, Крэйг - 5, Моррис - 4, Пламли - 2, Вандербилт, Бисли, Эрнангомес
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