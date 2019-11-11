«Миннесота» отыгралась с «-16», но проиграла «Денверу» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 100:98.

В заключительной четверти «Денвер» вёл с преимуществом в 16 очков, однако «Миннесота» смогла отыграть это отставание и перевела игру в овертайм. Тем не менее, гости все же смогли добиться окончательной победы в овертайме.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который записал в свой актив 20 очков. По дабл-даблу оформили Пол Миллсэп (14 очков и 10 подборов) и Уилл Бартон (13 очков и 12 подборов).

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. Эндрю Уиггинс также набрал 25 очков.