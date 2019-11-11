35 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Портлендом»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 124:113 ОТ (20:21, 23:26, 29:31, 32:32, 17:6). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из четырёх поражений.

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Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд (21 очко, 12 подборов). 23 очка набрал Си Джей Макколлум, 20 — у Анферни Саймонса.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, оформил дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Джабари Паркер собрал коллекцию из 27 очков, 11 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 4 блокшотов.