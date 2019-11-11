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35 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Портлендом»

35 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 124:113 ОТ (20:21, 23:26, 29:31, 32:32, 17:6). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из четырёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд (21 очко, 12 подборов). 23 очка набрал Си Джей Макколлум, 20 — у Анферни Саймонса.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, оформил дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Джабари Паркер собрал коллекцию из 27 очков, 11 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 4 блокшотов.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
124 : 113
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Макколлум - 23, Уайтсайд - 21, Саймонс - 20, Бэйзмор - 13, Трент-мл. - 7, Толливер - 6, Хезонья - 3, Лябисье - 1, Браун, Худ, Оар, Литтл
Атланта Хоукс: Янг - 35, Паркер - 27, Хаертер - 15, Хантер - 14, Джонс - 8, Бембри - 6, Уоллес - 4, Лень - 4, Коллинс, Реддиш, Фернанду, Краббе
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