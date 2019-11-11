Руткаускас: подписали контракт с Кузьминскасом сразу, как появилась возможность

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал подписание контракта с Миндаугасом Кузьминскасом.
«Очень рады, что Миндаугас теперь в «Локо». Мы хорошо знакомы с ним, он профессионал с большой буквы и отличный человек. В условиях продолжающегося формирования команды Кузьминскас принесёт «Локо» много пользы не только на площадке, но и за её пределами. Как только появилась возможность, мы сразу же подписали с ним контракт. Верим, что его игра станет хорошим усилением, особенно в условиях кадровых проблем команды», — приводит слова Гинаса Руткаускаса официальный сайт краснодарской команды.
В нынешнем сезоне Евролиги Кузьминскас принял участие в шести встречах, набирая 5,8 очка и собирая 2,2 подбора. Напомним, в прошлом он выступал также в НБА. За океаном успел засветиться в составе «Нью-Йорк Никс».
В регулярных чемпионатах НБА Кузьминскас принял участие всего в 69 встречах, набирая 6,2 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 1,0 передачи.
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