Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-даблы Шведа и Йеребко помогли «Химкам» победить «Парму»

Дабл-даблы Шведа и Йеребко помогли «Химкам» победить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть прошла с преимуществом гостей, которые выиграли десятиминутку с разницей в 4 очка. Второй игровой отрезок остался за подмосковным клубом, который смог вырваться вперёд к большому перерыву — счёт на табло после первой половины встречи был 50:48 в пользу «Химок».

Третья четверть, как и вторая, осталась за «Химками» — хозяева смогли увеличить преимущество до 7 очков. В заключительном игровой отрезке «Парма» была близка к тому, чтобы отыграться, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 103:100 (25:29, 25:19, 25:20, 28:32).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 12 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Юнас Йеребко, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей 337 очков набрал Адас Юшкевичюс.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
103 : 100
Парма
Пермский край, Россия
Химки: Швед, Крамер, Карасёв, Зайцев, Десятников, Йеребко, Моня, Гилл, Йович, Валиев, Эванс, Дайр. Бертанс
Парма: Григорьев, Будин, Юшкевичюс, Мейерис, Жукаускас, Моултри, Забелин, Бондаренко, Жмако, Буланов, Уильямс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019