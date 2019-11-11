Дабл-даблы Шведа и Йеребко помогли «Химкам» победить «Парму»

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть прошла с преимуществом гостей, которые выиграли десятиминутку с разницей в 4 очка. Второй игровой отрезок остался за подмосковным клубом, который смог вырваться вперёд к большому перерыву — счёт на табло после первой половины встречи был 50:48 в пользу «Химок».



Третья четверть, как и вторая, осталась за «Химками» — хозяева смогли увеличить преимущество до 7 очков. В заключительном игровой отрезке «Парма» была близка к тому, чтобы отыграться, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 103:100 (25:29, 25:19, 25:20, 28:32).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 12 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Юнас Йеребко, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей 337 очков набрал Адас Юшкевичюс.