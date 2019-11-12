Банки поделился ожиданиями от одного из ключевых матчей «Локо» в Еврокубке

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки ожидает непростого поединка в седьмом туре Еврокубка с одним из лидеров секстета B «Венецией».

«Безусловно, игра в Венеции очень важна для нашего будущего в Еврокубке. В данный момент они находятся в отличной форме, выиграли четыре подряд матча в турнире и идут на втором месте в группе. Мы должны выложиться на сто процентов, как в защите, так и в нападении. Нужно показать свой характер, волю, максимальное желание и выиграть этот тяжёлый матч», — цитирует Банки официальный сайт «железнодорожников».

Напомним, в нынешнем розыгрыше Еврокубка краснодарцы потерпели два домашних поражения и осложнили себе задачу по выходу в следующий этап. На данный момент «Локо» занимает в группе последнее из проходных мест в группе, четвёртое. «Венеция» занимает вторую позицию, имея в пассиве лишь одну неудачу.