Дабл-дабл Томпсона не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 98:97.
В составе победителей дабл-дабл из 27 очков 16 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Джош Ричардсон записал в свой актив 17 очков. В составе проигравшей команды по 20 очков набрали Кевин Лав и Джордан Кларксон. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.
Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Кливленд» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 111:85.
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