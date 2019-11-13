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Дабл-дабл Томпсона не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»

Дабл-дабл Томпсона не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 98:97.

В составе победителей дабл-дабл из 27 очков 16 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Джош Ричардсон записал в свой актив 17 очков. В составе проигравшей команды по 20 очков набрали Кевин Лав и Джордан Кларксон. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Кливленд» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 111:85.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Ричардсон - 17, Симмонс - 15, Коркмаз - 10, Скотт - 9, Харрис - 8, Эннис - 7, Тибулл - 3, Нето - 2, О'Куинн, Пелле, Милтон, Болден
Кливленд Кавальерс: Лав - 20, Кларксон - 20, Секстон - 18, Томпсон - 17, Гарлэнд - 6, Портер - 4, Осман - 4, Деллаведова - 4, Нэнс - 4, Найт, Кук, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 85
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 23, Брогдон - 20, Сабонис - 18, Холидей - 17, Макдермотт - 9, Макконнел - 6, Сэмпсон - 5, Лиф - 5, Холидэй - 3, Джонсон - 3, Боуэн - 2, Митру-Лонг
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 14, Бертон - 13, Жильжо-Александер - 11, Адамс - 10, Шрёдер - 9, Базли - 8, Пол - 7, Надер - 6, Диалло - 2, Ноэль - 2, Холл - 2, Мускала - 1
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