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Дабл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Детройт»

Дабл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 117:108.

В составе победителей 20 очков набрал Кендрик Нанн. Дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов оформил Эдрис Адебайо, а также Джимми Батлер, у которого 20 очков и 13 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Люк Кеннард, набравший 22 очка. Андре Драммонд записал на свой счёт 16 очков.

Таким образом, «Майами» одержал вторую победу за последние три игры. «Детройт» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 120:102.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 108
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Батлер - 20, Нанн - 20, Горан Драгич - 18, Адебайо - 18, Олиник - 13, Робинсон - 11, Сильва - 8, Леонард - 4, Макон - 3, Хаслем - 2, Окпала, Джонс, Хироу
Детройт Пистонс: Кеннард - 22, Драммонд - 16, Вуд - 16, Моррис - 13, Мейкер - 12, Галлоуэй - 11, Снелл - 6, Михайлюк - 6, Браун - 3, Фрейзер - 3, Боун, Гриффин, Роуз
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
120 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Лавин - 25, Картер - 17, Маркканен - 13, Данн - 13, Янг - 8, Хатчинсон - 7, Саторански - 5, Арчидиаконоу - 5, Корнет, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
Нью-Йорк Никс: Моррис - 22, Барретт - 21, Рэндл - 17, Гибсон - 17, Нокс - 10, Портис - 7, Дотсон - 5, Нтиликина - 3, Эллингтон, Смит, Трир, Браздейкис
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