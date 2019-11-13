Дабл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 117:108.

В составе победителей 20 очков набрал Кендрик Нанн. Дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов оформил Эдрис Адебайо, а также Джимми Батлер, у которого 20 очков и 13 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Люк Кеннард, набравший 22 очка. Андре Драммонд записал на свой счёт 16 очков.

Таким образом, «Майами» одержал вторую победу за последние три игры. «Детройт» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 120:102.