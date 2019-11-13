Бывший главный тренер «Зенита»: я вообще не понимаю, во что играет команда!

Бывший главный тренер баскетбольного «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал ситуацию в команде.
«Мне сложно говорить, я вообще не понимаю, во что они играют. Поражения становятся какими-то закономерными. Хотя с такими игроками и с таким бюджетом «Зенит» мог бы показывать что-то более внятное. Победа «Химок» в Санкт-Петербурге — абсолютно предсказуемый результат.
Но что-то не устраивало в моей работе, видимо. Такая игра, какую «Зенит» показывает сейчас, наверное, клубу нравится больше. Обидно, что столько сил и средств было вложено в команду. Но вместо того, чтобы идти наверх, она летит вниз. И обидно за болельщиков, которые заслуживают другой баскетбол. Но «Зенит» — это бренд, думаю, вылезут они из этой ямы, всё впереди», — приводит слова Василия Карасёва «МК».
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