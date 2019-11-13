20 очков Льюиса не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Нимбурком»

«Нижний Новгород» на домашней площадке уступил «Нимбурку» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА. Гости с первой четверти захватили преимущество, выиграв игровой отрезок со счётом 23:16. Вторая четверть также осталась за «Нимбурком» — к большому перерыву преимущество гостей составляло уже 17 очков.
После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась — заключительная четверть стала простой формальностью, поскольку счёт перед ней на табло был 68:48 в пользу «Нимбурка». В четвёртой десятиминутке «Нижнему Новгороду» удалось отквитать часть отставания, но времени российскому клубу не хватило. Итоговый счёт встречи — 82:73 (23:16, 22:12, 23:20, 14:25) в пользу «Нимбурка».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Алмейда, набравший 19 очков. В составе «Нижнего Новгорода» Чаван Льюис набрал 20 очков.
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