30 очков Уиггинса и дабл-дабл Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19). Для «Спёрс» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, в активе которого 30 очков, 8 подборов и 7 передач. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (28 очков, 11 подборов). 18 очков набрал Джефф Тиг, 16 — у Джейка Леймана.
Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан, набравший 27 очков. На счету Ламаркуса Олдриджа 23 очка. Центровой Трей Лайлз собрал 11 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
129 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 30, Таунс - 28, Тиг - 18, Лейман - 16, Калвер - 12, Ковингтон - 10, Вонле - 7, Окоги - 6, Грэм - 2, Дьенг, Белл, Напьер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Олдридж - 23, Форбс - 13, Мюррей - 11, Миллз - 10, Гэй - 10, Пёлтль - 7, Мету - 6, Уайт - 5, Белинелли - 2, Уокер, Лайлз, Кэрролл
- 14 ноября 2019
-
07:01
-
06:49
-
06:42
-
05:41
-
00:29
- 13 ноября 2019
-
23:53
-
23:08
-
22:30
-
21:55
-
20:53
-
19:38
-
18:54
-
17:15
-
16:03
-
14:54
-
13:44
-
12:55
-
11:50
-
10:40
-
09:30
-
08:53
-
07:56
-
07:44
-
06:34
-
05:36
-
00:35
- 12 ноября 2019
-
23:51
-
22:42
-
21:50
-
20:44
-
19:53
-
18:17
-
17:18
-
15:27
-
14:17
Партнерский контент