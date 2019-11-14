Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

30 очков Уиггинса и дабл-дабл Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио»

30 очков Уиггинса и дабл-дабл Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19). Для «Спёрс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, в активе которого 30 очков, 8 подборов и 7 передач. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (28 очков, 11 подборов). 18 очков набрал Джефф Тиг, 16 — у Джейка Леймана.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан, набравший 27 очков. На счету Ламаркуса Олдриджа 23 очка. Центровой Трей Лайлз собрал 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
129 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 30, Таунс - 28, Тиг - 18, Лейман - 16, Калвер - 12, Ковингтон - 10, Вонле - 7, Окоги - 6, Грэм - 2, Дьенг, Белл, Напьер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Олдридж - 23, Форбс - 13, Мюррей - 11, Миллз - 10, Гэй - 10, Пёлтль - 7, Мету - 6, Уайт - 5, Белинелли - 2, Уокер, Лайлз, Кэрролл
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019