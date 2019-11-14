30 очков Уиггинса и дабл-дабл Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19). Для «Спёрс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, в активе которого 30 очков, 8 подборов и 7 передач. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (28 очков, 11 подборов). 18 очков набрал Джефф Тиг, 16 — у Джейка Леймана.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан, набравший 27 очков. На счету Ламаркуса Олдриджа 23 очка. Центровой Трей Лайлз собрал 11 подборов.