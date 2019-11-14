Дабл-даблы Джеймса и Макги помогли «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и победил со счётом 120:94 (38:26, 29:29, 31:27, 22:12). Для «Уорриорз» это поражение стало пятым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 23 очка и 12 передач. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Джавейл Макги (18 очков, 17 подборов). 22 очка набрал Кайл Кузма, 15 — у Дуайта Ховарда.
Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Д'Анджело Расселл, набравший 21 очко. Форвард гостей Эрик Пэскелл набрал 15 очков, 11 — у Джордана Пула.
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Кузма - 22, Макги - 18, Ховард - 15, Кук - 10, Карузо - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Дадли - 6, Брэдли - 6, Грин - 6, Дэниэлс
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 21, Пэскелл - 15, Пул - 11, Коли-Стайн - 10, Грин - 10, Бёркс - 9, Робинсон - 9, Боумен - 5, Спеллмен - 4, Эванс, Крисс
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