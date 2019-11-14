Результаты матчей НБА за 13 ноября 2019 года

В ночь с 13 на 14 ноября мск состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Бостон Селтикс» на своей площадке выиграл у «Вашингтон Уизардс», несмотря на 44 очка, 5 подборов и 6 очков Брэдли Била. Итоговый счёт — 140:133 в пользу «Бостона».
«Хьюстон Рокетс» дома победил «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на дабл-дабл Кавая Леонарда, на счету которого 26 очков, 12 подборов и 7 передач. Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден («Хьюстон»), который набрал 47 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 102:93 в пользу «Рокетс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал дабл-дабл: 23 очка, 6 подборов и 12 передач. Его партнёр Энтони Дэвис не играл. Итоговый счёт — 120:94 в пользу «Лейкерс».
- 14 ноября 2019
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- 13 ноября 2019
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- 12 ноября 2019
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