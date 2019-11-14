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Результаты матчей НБА за 13 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 13 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 13 на 14 ноября мск состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке выиграл у «Вашингтон Уизардс», несмотря на 44 очка, 5 подборов и 6 очков Брэдли Била. Итоговый счёт — 140:133 в пользу «Бостона».

«Хьюстон Рокетс» дома победил «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на дабл-дабл Кавая Леонарда, на счету которого 26 очков, 12 подборов и 7 передач. Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден («Хьюстон»), который набрал 47 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 102:93 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал дабл-дабл: 23 очка, 6 подборов и 12 передач. Его партнёр Энтони Дэвис не играл. Итоговый счёт — 120:94 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Вучевич - 25, Гордон - 18, Росс - 13, Фурнье - 13, Айзек - 12, Огастин - 12, Картер-Уильямс - 11, Фульц - 8, Амину, Бамба, Берч, Ивунду, Фразьер
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 19, Симмонс - 18, Хорфорд - 14, Эннис - 10, Коркмаз - 9, Харрис - 8, Нето - 6, О'Куинн - 5, Скотт - 3, Милтон - 3, Тибулл - 2, Пелле, Бёрк
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 33, Монк - 20, Грэм - 19, Зеллер - 16, Бриджес - 14, Мартин - 6, Вашингтон - 5, Уильямс - 2, Бийомбо - 2, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Валанчюнас - 18, Гудурич - 17, Джексон - 16, Брукс - 15, Кларк - 13, Хилл - 9, Андерсон - 5, Краудер - 3, Мелтон, Аллен, Кабокло, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 93
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Харден - 47, Уэстбрук - 17, Капела - 12, Маклемор - 8, Риверс - 7, Такер - 6, Чендлер - 5, Клемонс, Кларк, Сефолоша, Андерсон, Хартенштайн
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Л. Уильямс - 20, Грин - 14, Харклесс - 9, Зубац - 7, Беверли - 6, Макгрудер - 5, Харрелл - 4, Мэнн - 2, Робинсон, Джордж, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
140 : 133
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Уокер - 25, Тейтум - 23, Браун - 22, Эдвардс - 18, Смарт - 17, Кантер - 13, Уонамэйкер - 10, Оджелей - 5, Пуарье - 3, Грин - 2, Уильямс, Лэнгфорд
Вашингтон Уизардс: Бил - 44, Хатимура - 21, Томас - 18, Брайант - 14, Wagner - 12, Дав. Бертанс - 9, Браун - 7, Смит - 4, Макрай - 4, Бонга, Майлз
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
129 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 30, Таунс - 28, Тиг - 18, Лейман - 16, Калвер - 12, Ковингтон - 10, Вонле - 7, Окоги - 6, Грэм - 2, Дьенг, Белл, Напьер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Олдридж - 23, Форбс - 13, Мюррей - 11, Миллз - 10, Гэй - 10, Пёлтль - 7, Мету - 6, Уайт - 5, Белинелли - 2, Уокер, Лайлз, Кэрролл
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Худ - 25, Макколлум - 19, Саймонс - 17, Уайтсайд - 12, Хезонья - 10, Лиллард - 9, Литтл - 7, Бэйзмор - 7, Трент-мл., Браун, Оар, Лябисье, Толливер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Ванвлит - 30, Холлис-Джефферсон - 16, Дэвис - 15, Марк Газоль - 9, Джонсон - 2, Томас - 2, Пауэлл - 2, Буше - 2, Бриссетт, Миллер, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Кузма - 22, Макги - 18, Ховард - 15, Кук - 10, Карузо - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Дадли - 6, Брэдли - 6, Грин - 6, Дэниэлс
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 21, Пэскелл - 15, Пул - 11, Коли-Стайн - 10, Грин - 10, Бёркс - 9, Робинсон - 9, Боумен - 5, Спеллмен - 4, Эванс, Крисс
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