26 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Анадолу Эфес»

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл на выезде «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Турки с первой четверти захватили инициативу и выиграли первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Во втором игровом отрезке «Анадолу Эфес» также оказался сильнее. К большому перерыву счёт на табло был 42:30 в пользу хозяев паркета.



В третьей десятиминутке ситуация практически не изменилась, а преимущество «Анадолу Эфес» достигло 19 очков. Однако четвёртая четверть полностью осталась за «Зенитом», который смог серьёзно прибавить и практически сумел отыграться, выиграв отрезок с разницей в 17 очков — 38:21. Однако этого не хватило, чтобы прервать серию поражений. Итоговый счёт встречи — 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38) в пользу «Анадолу Эфес».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василье Мичич, набравший 24 очка. В составе гостей Остин Холлинс набрал 26 очков.