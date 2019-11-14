Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

26 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Анадолу Эфес»

26 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Анадолу Эфес»
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл на выезде «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Турки с первой четверти захватили инициативу и выиграли первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Во втором игровом отрезке «Анадолу Эфес» также оказался сильнее. К большому перерыву счёт на табло был 42:30 в пользу хозяев паркета.

В третьей десятиминутке ситуация практически не изменилась, а преимущество «Анадолу Эфес» достигло 19 очков. Однако четвёртая четверть полностью осталась за «Зенитом», который смог серьёзно прибавить и практически сумел отыграться, выиграв отрезок с разницей в 17 очков — 38:21. Однако этого не хватило, чтобы прервать серию поражений. Итоговый счёт встречи — 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38) в пользу «Анадолу Эфес».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василье Мичич, набравший 24 очка. В составе гостей Остин Холлинс набрал 26 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
14 ноября 2019, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 88
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Анадолу Эфес: Мичич - 24, Ларкин - 22, Шанлы - 13, Пляйсс - 13, Синглтон - 6, Бьёбуа - 4, Андерсон - 4, Питерс - 4, Сайбир, Балбай, Гечим, Тунджер
Зенит: Холлинс - 26, Айон - 21, Пушков - 12, Понитка - 6, Понкрашов - 5, Рэнфро - 5, Хвостов - 5, Абромайтис - 4, Айверсон - 2, Томас - 2, Альбиси, Трушкин
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019