Возвращение Родригеса в Россию и смелый наряд чирлидерш. Фото победы «Химок»

14 ноября в Подмосковье на стадионе «Арена Мытищи» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Олимпией Милан».

«Химкам» удалось нивелировать отрыв в третьей десятиминутке — перед заключительной четвертью счёт на табло был 65:65. Заключительный игровой отрезок полностью остался за «Химками» — им удалось выиграть его со счётом 22:14 и одержать победу в матче. Итоговый счёт — 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка. У гостей 16 очков на свой счёт записал Луис Скола.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Олимпия Милан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.