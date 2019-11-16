«Автодор» победил «Астану» благодаря дабл-даблу Жайте

В Саратове завершилась встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой «Автодор» принимал «Астану». Первая четверть прошла почти в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло, десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом хозяев — 20:19. Во второй четверти «Автодор» немного прибавил и оторвался от гостей из Кахастана на 5 очков — 47:42.

Третья четверть была отмечена рывком «Астаны», благодаря которому гости даже вышли вперёд — 65:62. Но в заключительном игровом отрезке «Автодор» вернул инициативу и в итоге одержал победу с пятиочковым преимуществом — 90:85.

Самым результативным в составе победителей стал Мухаммаду Жайте, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. У «Астаны» 28 баллов в актив записал Коти Кларк.