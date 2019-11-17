Дончич: никогда не перейду в «Барселону»

Экс-защитник мадридского «Реала», а ныне лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, признался, что никогда не пойдёт по стопам форварда Николы Миротича, который после нескольких лет выступлений в НБА вернулся в Европу и подписал контракт с «Барселоной», хотя до отъезда в НБА он защищал цвета «Реала».
«Я никогда не перешёл бы и не перейду в „Барселону“. „Реал“ — моя семья и я очень скучаю по клубу, а особенно по напарникам по команде. Я смотрел недавний матч „Реала“ и „Барселоны“ в Евролиге. Специально проснулся пораньше, чтобы захватить вторую половину. „Реал“ заслужил победу. Что касается реакции болельщиков на Миротича, то это было ожидаемо. Да, „Реал“ не был его единственной командой, но именно в этом клубе он был взращён», — приводит слова Дончича Eurohoops.
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