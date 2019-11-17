Гилл: не заметил, что ЦСКА стал слабее
Форвард «Химок» Энтони Гилл не считает, что ЦСКА, невзирая на многочисленные перестановки в составе, в нынешнем сезоне стал слабее.
«Не заметил, что «армейцы» стали слабее. Ушли Де Коло, Родригес, Хиггинс, но их места заняли не менее талантливые ребята. Те же Майк Джеймс и Дарран Хиллиард. Поэтому задача обыграть ЦСКА по-прежнему остаётся сверхсложной и принципиальной. Надеюсь, нам удастся её решить в этом сезоне. Главное, подойти к главным матчам без травм. Как это было в прошлом сезоне», — приводит слова баскетболиста издание «Известия».
Отметим, что в нынешнем сезоне «Химки» и ЦСКА уже провели один матч в регулярном чемпионате Евролиги, тогда «армейцы» одержали уверенную победу со счётом 99:86.
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