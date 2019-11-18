«Кливленд» проиграл «Филадельфии», Лав и Томпсон набрали 24 очка на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 114:95.

В составе победителей самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 передач собрал Бен Симмонс.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Коллин Секстон, набравший 17 очков. Джордан Кларксон завершил матч с 15-ю очками. По 12 очков в свой актив записали Кевин Лав и Тристан Томпсон.

Таким образом, «Кливленд Кавальерс» потерпел третье поражение подряд. «Филадельфия Сиксерс» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.