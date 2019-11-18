«Кливленд» проиграл «Филадельфии», Лав и Томпсон набрали 24 очка на двоих
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 114:95.
В составе победителей самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 передач собрал Бен Симмонс.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Коллин Секстон, набравший 17 очков. Джордан Кларксон завершил матч с 15-ю очками. По 12 очков в свой актив записали Кевин Лав и Тристан Томпсон.
Таким образом, «Кливленд Кавальерс» потерпел третье поражение подряд. «Филадельфия Сиксерс» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
95 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Секстон - 17, Кларксон - 15, Лав - 12, Томпсон - 12, Гарлэнд - 11, Маккинни - 7, Жижич - 6, Осман - 5, Найт - 4, Кук - 4, Портер - 2, Деллаведова
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 27, Эннис - 14, Эмбиид - 14, Коркмаз - 13, Хорфорд - 11, Симмонс - 10, Ричардсон - 8, Тибулл - 8, Бёрк - 5, Скотт - 4, О'Куинн, Милтон, Нето
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