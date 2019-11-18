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Куртинайтис: «Реал» — очень хорошая команда, которая неуверенно начала сезон

Куртинайтис: «Реал» — очень хорошая команда, которая неуверенно начала сезон
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

«Нас ждёт непростое турне из двух выездных матчей в Испании, но мы к этому готовы. В прошлый раз на «двойной» неделе мы обыграли «Панатинаикос», но уступили «Црвене Звезде», проиграв в энергии, а где-то не хватило собранности. Пока нам не хватает опыта таких двойных матчей, но мы уже знаем, о чём идёт речь. Нам не хватает Яниса Тиммы, который очень много значит для команды, однако на «двойной» неделе его отсутствие может сказаться.

Всё будет зависеть от наших энергии и настроя, на чём я всегда делаю акцент. «Реал» — очень хорошая команда, которая не очень уверенно начала сезон, однако последний матч, с «Барселоной», показал, что они в порядке. Будет сложно. У них есть неудобный для нас Тавареш, и придется хорошенько подумать, как против него защищаться», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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