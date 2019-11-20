Порзингис: Дончич выступает на уровне MVP

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис считает, что его напарник по команде Лука Дончич в настоящий момент выступает на уровне игрока, заслуживающего титул MVP сезона.

«Лука выступает на уровне игрока калибра MVP. Он совершает проходы, собирает фолы, хорошо бросает и в целом показывает очень эффективную игру. Он делает всё это, и я рад, что сейчас он выступает на таком уровне», — приводит слова латвийского баскетболиста Clutch Points.

Напомним, Дончич проводит лишь второй сезон в лиге. По итогам минувшего чемпионата он был признан лучшим новичком НБА. В нынешнем регулярном чемпионате словенец принял участие в 13 матчах, набирая в них 29,5 очка, собирая 10,7 подбора, совершая 9,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем.