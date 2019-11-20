Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

17 очков Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Нантерром»

17 очков Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Нантерром»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч восьмого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Нантерр». Хозяева уверенно начали встречу и уже после стартовой четверти вели с двузначным преимуществом в счёте — 24:13. Однако гости из Франции не растерялись и во второй десятиминутке не только отыгрались, но даже вышли вперёд — 42:36. В третьей четверти «Нантерр» прибавил и оторвался уже на девять очков — 64:55.

В заключительном игровом отрезке подопечные Прифтиса не смогли по-настоящему вернуться в игру и уступили со счётом 72:79.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков и совершивший 8 передач. У «Нантерра» лучшим стал Даллас Мур, записавший в актив 17 баллов.

Еврокубок. Группа C. 8-й тур
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
72 : 79
Нантер
Нантер, Франция
УНИКС: Макколум - 17, Смит - 16, Тайус - 10, Морган - 9, Колесников - 9, Уилсон - 4, Сергеев - 3, Клименко - 3, Манцарис - 1, Лиходей, Узинский, Аношин
Нантер: Мур - 17, Чери - 14, Баттерфилд - 12, Смит - 10, Ндойе - 9, Кординье - 6, Оливер - 6, Буке - 5, Нгуама, Панса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019