17 очков Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Нантерром»

В Казани завершился матч восьмого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Нантерр». Хозяева уверенно начали встречу и уже после стартовой четверти вели с двузначным преимуществом в счёте — 24:13. Однако гости из Франции не растерялись и во второй десятиминутке не только отыгрались, но даже вышли вперёд — 42:36. В третьей четверти «Нантерр» прибавил и оторвался уже на девять очков — 64:55.

В заключительном игровом отрезке подопечные Прифтиса не смогли по-настоящему вернуться в игру и уступили со счётом 72:79.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков и совершивший 8 передач. У «Нантерра» лучшим стал Даллас Мур, записавший в актив 17 баллов.