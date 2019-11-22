Сборная России не сыграет с Сербией и Литвой в квалификации ОИ-2020

Стали известны корзины жеребьёвки олимпийского квалификационного турнира по баскетболу, сообщает официальный сайт ФИБА. Сборная России попала в первую корзину с командами Сербии, Греции и Литвы. Жеребьёвка состоится 27 ноября.
Корзина 1: Сербия, Греция, Литва, Россия
Корзина 2: Чехия, Бразилия, Италия, Польша
Корзина 3: Хорватия, Турция, Словакия, Пуэрто-Рико
Корзина 4: Германия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Канада
Корзина 5: Новая Зеландия, Мексика, Китая, Южная Корея
Корзина 6: Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай
По итогам жеребьёвки будут определены составы четырёх групп. В олимпийский турнир путёвку получат только победители групп. Отборочный турнир пройдёт в четырёх городах — для каждой группы будет свой город. В списке стран, в которых пройдут отборочные игры, значатся Канада, Хорватия, Литва и Сербия.
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