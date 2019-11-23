27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Чикаго»

«Майами Хит» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Гости уже в первой четверти завладели преимуществом в матче, выиграв первую двенадцатиминутку с разницей в 18 очков. Вторая четверть также осталась за «Майами» — к большому перерыву счёт на табло был 67:43 в пользу «Майами».



Во второй половине встречи «Чикаго» предпринял попытку отыграться и сумел в третьей четверти отквитать 6 очков, а в заключительном игровой отрезке совершить рывок ещё на 10 очков, но для итогового успеха этого не хватило. Счёт встречи — 116:108 (34:16, 33:27, 18:24, 31:41).



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 27 очков. Дабл-дабл оформил Бэм Адебайо, на счету которого 16 очков и 14 подборов. В составе хозяев отличился Зак Лавин, набравший 15 очков.