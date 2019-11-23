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27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Чикаго»

27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Гости уже в первой четверти завладели преимуществом в матче, выиграв первую двенадцатиминутку с разницей в 18 очков. Вторая четверть также осталась за «Майами» — к большому перерыву счёт на табло был 67:43 в пользу «Майами».

Во второй половине встречи «Чикаго» предпринял попытку отыграться и сумел в третьей четверти отквитать 6 очков, а в заключительном игровой отрезке совершить рывок ещё на 10 очков, но для итогового успеха этого не хватило. Счёт встречи — 116:108 (34:16, 33:27, 18:24, 31:41).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 27 очков. Дабл-дабл оформил Бэм Адебайо, на счету которого 16 очков и 14 подборов. В составе хозяев отличился Зак Лавин, набравший 15 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
108 : 116
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Лавин - 15, Уайт - 12, Янг - 12, Харрисон - 10, Арчидиаконоу - 10, Маркканен - 9, Валентайн - 9, Данн - 8, Гэффорд - 6, Саторански - 6, Картер - 6, Страс - 5
Майами Хит: Батлер - 27, Нанн - 21, Горан Драгич - 16, Адебайо - 16, Олиник - 10, Леонард - 9, Хироу - 9, Робинсон - 8, Джонс, Джонсон, Сильва, Хаслем
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