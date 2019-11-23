Миротич — MVP 10-го тура Евролиги
Форвард «Барселоны» Никола Миротич получил звание самого ценного игрока 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В матче 10-го тура испанская команда встречалась с израильским «Маккаби». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 96:73. Никола Миротич по итогам матча набрал 25 очков, совершил 14 подборов, отдал 3 результативные передачи и закончил матч с числом 35 в графе показателя полезности баскетболиста.
«Барселона» после десяти туров занимает первое место в таблице регулярного чемпионата, одержав восемь побед и потерпев два поражения. Такие же показатели у турецкого «Анадолу Эфеса». Московский ЦСКА после 10 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице.
- 23 ноября 2019
-
16:44
-
15:44
-
14:06
-
12:57
-
11:56
-
10:59
-
09:43
-
09:19
-
07:43
-
07:35
-
07:11
-
07:06
-
06:55
-
06:46
-
06:25
-
06:11
-
02:26
-
02:19
-
02:06
-
01:00
-
00:48
- 22 ноября 2019
-
22:55
-
21:13
-
20:21
-
18:58
-
17:08
-
16:25
-
14:55
-
13:41
-
12:35
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
06:45
-
01:45
Партнерский контент