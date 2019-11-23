Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Миротич — MVP 10-го тура Евролиги

Миротич — MVP 10-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Барселоны» Никола Миротич получил звание самого ценного игрока 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В матче 10-го тура испанская команда встречалась с израильским «Маккаби». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 96:73. Никола Миротич по итогам матча набрал 25 очков, совершил 14 подборов, отдал 3 результативные передачи и закончил матч с числом 35 в графе показателя полезности баскетболиста.

«Барселона» после десяти туров занимает первое место в таблице регулярного чемпионата, одержав восемь побед и потерпев два поражения. Такие же показатели у турецкого «Анадолу Эфеса». Московский ЦСКА после 10 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019