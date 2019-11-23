Попович спародировал Трампа

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» и сборной США по баскетболу Грег Попович позволил себе спародировать президента США Дональда Трампа. Когда специалиста спросили о причинах трудного старта «Сан-Антонио» в нынешнем регулярном чемпионате, Попович в свойственной Трампу манере ответил, что это «фейковые новости», сообщает Clutch Points.

Трамп не раз упрекал масс-медиа в фейковых новостях, отмечая, что таким образом они пытаются подорвать экономику страны. Эта фраза стала едва ли не крылатой и часто используется в интернет-мемах, касающихся американского политика.

Напомним, «Сан-Антонио Спёрс» тяжело входят в сезон. После шестнадцати проведённых поединков команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, в её активе лишь пять побед.