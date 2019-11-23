Попович спародировал Трампа

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» и сборной США по баскетболу Грег Попович позволил себе спародировать президента США Дональда Трампа. Когда специалиста спросили о причинах трудного старта «Сан-Антонио» в нынешнем регулярном чемпионате, Попович в свойственной Трампу манере ответил, что это «фейковые новости», сообщает Clutch Points.
Трамп не раз упрекал масс-медиа в фейковых новостях, отмечая, что таким образом они пытаются подорвать экономику страны. Эта фраза стала едва ли не крылатой и часто используется в интернет-мемах, касающихся американского политика.
Напомним, «Сан-Антонио Спёрс» тяжело входят в сезон. После шестнадцати проведённых поединков команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, в её активе лишь пять побед.
- 23 ноября 2019
-
19:59
-
18:42
-
17:34
-
16:44
-
15:44
-
14:06
-
12:57
-
11:56
-
10:59
-
09:43
-
09:19
-
07:43
-
07:35
-
07:11
-
07:06
-
06:55
-
06:46
-
06:25
-
06:11
-
02:26
-
02:19
-
02:06
-
01:00
-
00:48
- 22 ноября 2019
-
22:55
-
21:13
-
20:21
-
18:58
-
17:08
-
16:25
-
14:55
-
13:41
-
12:35
-
11:10
-
10:00