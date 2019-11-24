Результаты матчей НБА за 23 ноября 2019 года

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день. 23 ноября состоялось сразу десять матчей сезона-2019/20. В первом из них «Финикс Санз» без Рики Рубио и Арона Бэйнса сумел на выезде переиграть «Миннесоту Тимбервулвз» (100:98). Лучшим в составе аризонцев стал Девин Букер, собравший дабл-дабл из 35 оков и 12 подборов.

«Индиана Пэйсерс» прервала серию из двух поражений и на домашней арене обыграла «Орландо Мэджик» (111:106). Лучшим в составе команды из Индианаполиса стал Домантас Сабонис, набравший 25 очков и собравший 9 подборов.

«Шарлотт Хорнетс» на домашней арене уступил «Чикаго Буллз» (115:116), упустив победу на последних секундах встречи. Кузнецом победы иллинойцев стал Зак Лавин, набравший 49 баллов.

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене разгромила «Майами Хит», продлив победную серию до трёх матчей. Лучшим в составе пенсильванцев стал Джош Ричардсон, набравший 32 очка, Джоэл Эмбиид собрал дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» сумели прервать затяжную серию поражений, победив в гостях «Нью-Йорк Никс» (111:104). Лучшим в составе команды Поповича стал Ламаркус Олдридж, записавший в актив 23 балла.

«Атланта Хоукс» потерпела пятое поражение кряду, уступив на домашней арене «Торонто Рэпторс» (116:119). От очередной неудачи команду из Джорджии не спас трипл-дабл Трэя Янга — 30 очков, 10 подборов и 10 передач.

Лидер регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил серию побед, обыграв на выезде «Мемфис Гриззлиз» (109:108). Лучшим в составе калифорнийцев стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. У команды из Теннесси 26 баллов на счету Джа Моранта.

«Кливленд Кавальерс» прервал серию из шести поражений кряду, обыграв на домашней арене «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:104. Ключом к успеху команды из Огайо стала игра Джордана Кларксона, записавшего в актив 28 баллов. Кармело Энтони в составе орегонцев набрал 11 очков.

«Милуоки Бакс» на домашней арене уверенно обыграл «Детройт Пистонс» (104:90). Лучшим в составе висконсинцев стал Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков и собравший 10 подборов.

В заключительном матче игрового дня «Юта Джаз» на домашней арене переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:120). Успех хозяевам обеспечила уверенная игра Донована Митчелла — 37 очков.