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Результаты матчей НБА за 23 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 23 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день. 23 ноября состоялось сразу десять матчей сезона-2019/20. В первом из них «Финикс Санз» без Рики Рубио и Арона Бэйнса сумел на выезде переиграть «Миннесоту Тимбервулвз» (100:98). Лучшим в составе аризонцев стал Девин Букер, собравший дабл-дабл из 35 оков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 100
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Бэйтс-Диоп - 22, Уиггинс - 21, Калвер - 11, Тиг - 7, Ноуэлл - 3, Белл - 3, Вонле, Дьенг, Грэм, Напьер, Окоги, Мартин
Финикс Санз: Букер - 35, Убре - 25, Камински - 9, Шарич - 7, Диалло - 6, Окобо - 4, Бриджес - 4, Джонсон - 3, Картер, Рубио, Эйтон, Бэйнс

«Индиана Пэйсерс» прервала серию из двух поражений и на домашней арене обыграла «Орландо Мэджик» (111:106). Лучшим в составе команды из Индианаполиса стал Домантас Сабонис, набравший 25 очков и собравший 9 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 25, Лэмб - 14, Холидей - 13, Макдермотт - 13, Холидэй - 12, Тёрнер - 10, Макконнел - 8, Лиф - 8, Битадзе - 6, Уоррен - 2, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Джонсон
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Айзек - 25, Фульц - 13, Огастин - 11, Росс - 10, Бамба - 9, Амину - 4, Берч - 4, Ивунду - 4, Гордон, Магетти, Вучевич, Джефферсон, Фразьер

«Шарлотт Хорнетс» на домашней арене уступил «Чикаго Буллз» (115:116), упустив победу на последних секундах встречи. Кузнецом победы иллинойцев стал Зак Лавин, набравший 49 баллов.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Уильямс - 21, Грэм - 18, Зеллер - 14, Бриджес - 11, Бийомбо - 11, Монк - 6, Батюм - 3, Вашингтон - 3, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Фрэнкс, Симмонс
Чикаго Буллз: Лавин - 49, Уайт - 28, Картер - 17, Саторански - 10, Янг - 5, Маркканен - 3, Гэффорд - 2, Данн - 2, Корнет, Харрисон, Хатчинсон, Мокока, Страс, Валентайн, Арчидиаконоу

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене разгромила «Майами Хит», продлив победную серию до трёх матчей. Лучшим в составе пенсильванцев стал Джош Ричардсон, набравший 32 очка, Джоэл Эмбиид собрал дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 86
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 32, Эмбиид - 23, Харрис - 19, Хорфорд - 16, Эннис - 6, Симмонс - 4, Скотт - 3, Тибулл - 3, Бёрк - 3, О'Куинн - 2, Милтон - 2, Шейок, Нето, Коркмаз, Пелле, Смит, Болден
Майами Хит: Хироу - 20, Горан Драгич - 18, Адебайо - 12, Батлер - 11, Сильва - 10, Нанн - 6, Олиник - 5, Робинсон - 4, Леонард, Окпала, Джонс, Макон, Джонсон, Уинслоу, Хаслем

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» сумели прервать затяжную серию поражений, победив в гостях «Нью-Йорк Никс» (111:104). Лучшим в составе команды Поповича стал Ламаркус Олдридж, записавший в актив 23 балла.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Моррис - 20, Портис - 16, Рэндл - 14, Эллингтон - 13, Барретт - 13, Нтиликина - 9, Смит - 7, Робинсон - 6, Дотсон - 4, Нокс - 2, Трир, Браздейкис, Гибсон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 23, Дерозан - 21, Миллз - 17, Лайлз - 12, Пёлтль - 11, Уайт - 8, Белинелли - 8, Гэй - 7, Уокер - 2, Кэрролл - 2, Джонсон, Мету, Форбс

«Атланта Хоукс» потерпела пятое поражение кряду, уступив на домашней арене «Торонто Рэпторс» (116:119). От очередной неудачи команду из Джорджии не спас трипл-дабл Трэя Янга — 30 очков, 10 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 26, Паркер - 13, Бембри - 11, Краббе - 10, Картер - 8, Джонс - 6, Тёрнер - 4, Фернанду - 4, Лень - 4, Уоллес, Парсонс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Ванвлит - 25, Пауэлл - 20, Буше - 13, Ануноби - 7, Холлис-Джефферсон - 7, Дэвис - 6, Томас - 4, Марк Газоль - 3, Бриссетт, Миллер

Лидер регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил серию побед, обыграв на выезде «Мемфис Гриззлиз» (109:108). Лучшим в составе калифорнийцев стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. У команды из Теннесси 26 баллов на счету Джа Моранта.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Краудер - 21, Джексон - 20, Брукс - 12, Андерсон - 11, Кларк - 8, Гудурич - 6, Валанчюнас - 4, Мелтон, Аллен, Кабокло, Джонс, Хилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 22, Рондо - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Ховард - 10, Грин - 8, Кузма - 5, Макги - 5, Дэниэлс - 3, Кук, Карузо, Дадли

«Кливленд Кавальерс» прервал серию из шести поражений кряду, обыграв на домашней арене «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:104. Ключом к успеху команды из Огайо стала игра Джордана Кларксона, записавшего в актив 28 баллов. Кармело Энтони в составе орегонцев набрал 11 очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 28, Томпсон - 25, Секстон - 19, Нэнс - 11, Гарлэнд - 9, Маккинни - 7, Осман - 5, Деллаведова - 4, Портер - 2, Лав, Найт, Жижич
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Макколлум - 20, Энтони - 11, Саймонс - 11, Худ - 11, Толливер - 9, Лябисье - 8, Трент-мл. - 6, Бэйзмор - 5, Браун, Оар, Литтл, Хезонья

«Милуоки Бакс» на домашней арене уверенно обыграл «Детройт Пистонс» (104:90). Лучшим в составе висконсинцев стал Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков и собравший 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 90
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Мэттьюз - 13, Бледсо - 11, Хилл - 9, Уилсон - 7, Браун - 7, Коннотон - 7, Дивинченцо - 6, Корвер - 6, Лопес - 3, Ильясова, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Адетокунбо
Детройт Пистонс: Роуз - 20, Галлоуэй - 13, Драммонд - 12, Моррис - 11, Браун - 9, Кеннард - 6, Михайлюк - 6, Мейкер - 5, Боун - 4, Фрейзер - 2, Вуд - 2, Джексон, Томас, Кинг, Думбуйа

В заключительном матче игрового дня «Юта Джаз» на домашней арене переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:120). Успех хозяевам обеспечила уверенная игра Донована Митчелла — 37 очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 120
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Митчелл - 37, Богданович - 28, Грин - 15, Брэдли - 14, Конли - 11, Мудиэй - 10, О'Нил - 5, Ньянг - 5, Инглс - 3, Гобер, Они, Уильямс-Госс, Дэвис, Экзам, Брэнтли, Райт-Формэн, Morgan
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Холидей - 28, Редик - 20, Хэйс - 13, Болл - 13, Мелли - 6, Мур - 3, Джексон - 2, Уильямс - 2, Окафор, Уильямсон, Грэй, Харт, Миллер, Фэйворс, Читэм, Александер-Уолкер
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