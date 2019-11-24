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Главный тренер «Пармы»: мы провели одну из своих лучших игр в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Пармы»: мы провели одну из своих лучших игр в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис не скрывал эмоций после победы подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Встреча закончилась со счётом 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31).

«Поздравляю всех с этой победой! Несмотря на потерю нескольких игроков, команда стала играть плотнее. Сегодня мы провели, наверное, одну из своих лучших игр в Лиге ВТБ, и надеюсь, что в таком ключе мы будем двигаться дальше», — приводит слова Казиса Максвитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Для пермского коллектива эта победа стала второй в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Эта победа позволила пермякам сравняться с «Автодором» по количеству побед в сезоне-2019/20.

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