Главный тренер «Пармы»: мы провели одну из своих лучших игр в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис не скрывал эмоций после победы подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Встреча закончилась со счётом 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31).



«Поздравляю всех с этой победой! Несмотря на потерю нескольких игроков, команда стала играть плотнее. Сегодня мы провели, наверное, одну из своих лучших игр в Лиге ВТБ, и надеюсь, что в таком ключе мы будем двигаться дальше», — приводит слова Казиса Максвитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Для пермского коллектива эта победа стала второй в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Эта победа позволила пермякам сравняться с «Автодором» по количеству побед в сезоне-2019/20.