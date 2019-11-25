Центровой ЦСКА Куфос отправился в США
Руководство ЦСКА позволило центровому команды Косте Куфосу покинуть её расположение и отправиться в США. Баскетболисту необходимо было улететь за океан по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт «армейцев». Именно по этой причине Коста сегодня не принимает участия в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». В США Куфос отбыл непосредственно из Испании, сразу после выездных матчей ЦСКА в Евролиге.
Куфос стал игроком московского клуба летом 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в четырёх матчах, набирая в них 3,0 очка и собирая 2,5 подбора в среднем. В Единой лиге ВТБ он появился на паркете лишь в одном матче, набрав в нём 7 очков и собрав 9 подборов.
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