Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

15 очков Боломбоя помогли ЦСКА разгромить «Нижний Новгород»

15 очков Боломбоя помогли ЦСКА разгромить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Нижний Новгород».

Реальная интрига в поединка сохранялась лишь в первой четверти, которую хозяева выиграли со счётом 24:22. Уже во второй десятиминутке подопечные Итудиса прибавили и довели преимущество до двузначного — 47:35. После большого перерыва на паркете ничего не поменялось, все попытки гостей вернуться в игру ЦСКА гасил своевременными попаданиями. К концу третьей четверти хозяева лидировали со счётом 67:53.

В заключительном игровом отрезке игра нижегородцев развалилась, и в итоге ЦСКА одержал победу с разгромным счётом — 94:69.

Самым результативным в составе «армейцев» стал Джоэл Боломбой, набравший 15 очков. У «Нижнего Новгорода» 16 баллов в активе Антона Астапковича.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
94 : 69
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Боломбой - 15, Хиллиард - 14, Хайнс - 12, Антонов - 10, Воронцевич - 10, Джеймс - 8, Хаккетт - 7, Стрелниекс - 6, Лопатин - 5, Ухов - 3, Фойгтман - 2, Курбанов - 2
Нижний Новгород: Астапкович - 16, Антипов - 13, Уиллис - 12, Браун - 7, Винник - 6, Ганькевич - 4, Жбанов - 4, Комолов - 3, Стребков - 2, Сорокин - 2, Чадов
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019