15 очков Боломбоя помогли ЦСКА разгромить «Нижний Новгород»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Нижний Новгород».
Реальная интрига в поединка сохранялась лишь в первой четверти, которую хозяева выиграли со счётом 24:22. Уже во второй десятиминутке подопечные Итудиса прибавили и довели преимущество до двузначного — 47:35. После большого перерыва на паркете ничего не поменялось, все попытки гостей вернуться в игру ЦСКА гасил своевременными попаданиями. К концу третьей четверти хозяева лидировали со счётом 67:53.
В заключительном игровом отрезке игра нижегородцев развалилась, и в итоге ЦСКА одержал победу с разгромным счётом — 94:69.
Самым результативным в составе «армейцев» стал Джоэл Боломбой, набравший 15 очков. У «Нижнего Новгорода» 16 баллов в активе Антона Астапковича.
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