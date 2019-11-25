15 очков Боломбоя помогли ЦСКА разгромить «Нижний Новгород»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Нижний Новгород».

Реальная интрига в поединка сохранялась лишь в первой четверти, которую хозяева выиграли со счётом 24:22. Уже во второй десятиминутке подопечные Итудиса прибавили и довели преимущество до двузначного — 47:35. После большого перерыва на паркете ничего не поменялось, все попытки гостей вернуться в игру ЦСКА гасил своевременными попаданиями. К концу третьей четверти хозяева лидировали со счётом 67:53.

В заключительном игровом отрезке игра нижегородцев развалилась, и в итоге ЦСКА одержал победу с разгромным счётом — 94:69.

Самым результативным в составе «армейцев» стал Джоэл Боломбой, набравший 15 очков. У «Нижнего Новгорода» 16 баллов в активе Антона Астапковича.