«Калев» прервал серию из трёх поражений, победив «Астану»

В Таллине завершился последний матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Калев» принимал «Астану».

Команда из Эстонии неудачно начала встречу и после первой четверти уступала с разницей в четыре очка — 15:19. Но уже во второй десятиминутке «Калев» вышел в лидеры — 40:36. После большого перерыва таллинцы нарастили преимущество — 71:53. В заключительном игровом отрезке гости из Казахстана попытались вернуться в игру и сократили отставание, но на результате это не отразилось. Победа «Калева» — 84:76.

Самым результативным в составе «Калева» стал Кайл Виналес, собравший коллекцию из 23 очков, 8 подборов и 7 передач. У «Астаны» 22 очка — на счету Малкольма Хилла.

Благодаря этой победе «Калев» прервал серию из трёх поражений.