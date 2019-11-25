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«Калев» прервал серию из трёх поражений, победив «Астану»

«Калев» прервал серию из трёх поражений, победив «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Таллине завершился последний матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Калев» принимал «Астану».

Команда из Эстонии неудачно начала встречу и после первой четверти уступала с разницей в четыре очка — 15:19. Но уже во второй десятиминутке «Калев» вышел в лидеры — 40:36. После большого перерыва таллинцы нарастили преимущество — 71:53. В заключительном игровом отрезке гости из Казахстана попытались вернуться в игру и сократили отставание, но на результате это не отразилось. Победа «Калева» — 84:76.

Самым результативным в составе «Калева» стал Кайл Виналес, собравший коллекцию из 23 очков, 8 подборов и 7 передач. У «Астаны» 22 очка — на счету Малкольма Хилла.

Благодаря этой победе «Калев» прервал серию из трёх поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
84 : 76
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Калев: Виналес - 23, Йыэсаар - 21, Годфри - 10, Райэсте - 7, Сокк - 7, Китсинг - 7, Кангур - 5, Курбас - 2, Шкеле - 2, Дорбек, Холтон, Паасоя
Астана: Хилл - 22, Уайтхед - 15, Ристич - 14, Кларк - 9, Жигулин - 6, Гаврилов - 4, Пан, Щербак, Мурзагалиев, Литвиненко, Марчук
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