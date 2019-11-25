Дончич и Динуайдди — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, сообщает официальная страница лиги в «Твиттере».

В Восточной конференции им стал разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуайдди. На минувшей неделе он принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 25,3 очка, собирая 3,5 подбора, совершая 6,8 передачи и выполняя 1,3 перехвата. Усилия баскетболиста помогли «Нетс» победить в трёх матчах.

Что касается Западной конференции, то здесь лучшим признали Луку Дончича. Словенец также принял участие в четырёх матчах минувшей недели и помог «Маверикс» победить во всех из них. Лука набирал 37,0 очка, собирал 8,5 подбора, совершал 11,8 передачи и выполнял 1,5 перехвата в среднем.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице НБА в «Твиттере».