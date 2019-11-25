Дончич и Динуайдди — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, сообщает официальная страница лиги в «Твиттере».
В Восточной конференции им стал разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуайдди. На минувшей неделе он принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 25,3 очка, собирая 3,5 подбора, совершая 6,8 передачи и выполняя 1,3 перехвата. Усилия баскетболиста помогли «Нетс» победить в трёх матчах.
Что касается Западной конференции, то здесь лучшим признали Луку Дончича. Словенец также принял участие в четырёх матчах минувшей недели и помог «Маверикс» победить во всех из них. Лука набирал 37,0 очка, собирал 8,5 подбора, совершал 11,8 передачи и выполнял 1,5 перехвата в среднем.
Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице НБА в «Твиттере».
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13
-
20:58
-
19:49
-
18:49
-
17:59
-
15:30
-
14:08
-
12:55
-
11:40
-
10:20
-
09:00
-
07:35
-
06:26
-
04:47
-
02:10
-
00:43
- 24 ноября 2019
-
23:03
-
21:57
-
20:57
-
20:00
-
18:43
-
17:30
-
16:53
-
15:41
-
13:43
-
12:58
-
11:59
-
10:58
-
09:59
-
08:36
-
07:34
-
07:13