Тараканов: в ситуации с ВАДА мы все жертвы
Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов поделился мыслями о ситуации относительно рекомендаций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.
«Ситуация с WADA вообще из ряда вон выходящая. Она длится уже давно. Здесь мы как раз жертвы все. Баскетбол в первую очередь. Потому что мы-то точно никогда и ни каким боком себя не дискредитировали, всегда были свободными от этой гадости. Но реалии таковы. Будем ждать вердикта 9-го декабря», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Сергей Тараканов.
Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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