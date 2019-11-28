Тараканов: в ситуации с ВАДА мы все жертвы

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов поделился мыслями о ситуации относительно рекомендаций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.



«Ситуация с WADA вообще из ряда вон выходящая. Она длится уже давно. Здесь мы как раз жертвы все. Баскетбол в первую очередь. Потому что мы-то точно никогда и ни каким боком себя не дискредитировали, всегда были свободными от этой гадости. Но реалии таковы. Будем ждать вердикта 9-го декабря», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Сергей Тараканов.



Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.