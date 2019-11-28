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«Милуоки» одержал девятую победу кряду, обыграв «Атланту». У Адетокунбо 30 очков

«Милуоки» одержал девятую победу кряду, обыграв «Атланту». У Адетокунбо 30 очков
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В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20). Для «Бакс» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 30 очков, 10 подборов, 4 передач и 4 блокшотов. Близок к дабл-даблу был Эрик Бледсо (9 очков, 10 передач).

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29).

Ещё в одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 113:101 (22:24, 35:23, 24:31, 32:23).

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 16, Ильясова - 13, Дивинченцо - 12, Лопес - 11, Мэттьюз - 10, Бледсо - 9, Коннотон - 3, Корвер - 3, Браун - 2, Лопес - 2, Хилл, Уилсон, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Адетокунбо
Атланта Хоукс: Паркер - 33, Янг - 29, Хантер - 10, Джонс - 10, Реддиш - 6, Тёрнер - 4, Бембри - 4, Картер - 3, Фернанду - 3, Гудвин, Хаертер, Браун, Уоллес, Коллинс, Лень, Парсонс, Краббе
НБА — регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз