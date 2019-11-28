«Милуоки» одержал девятую победу кряду, обыграв «Атланту». У Адетокунбо 30 очков
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20). Для «Бакс» эта победа стала девятой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 30 очков, 10 подборов, 4 передач и 4 блокшотов. Близок к дабл-даблу был Эрик Бледсо (9 очков, 10 передач).
В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29).
Ещё в одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 113:101 (22:24, 35:23, 24:31, 32:23).
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Миддлтон - 16, Ильясова - 13, Дивинченцо - 12, Мэттьюз - 10, Бледсо - 9, Коннотон - 3, Корвер - 3, Лопес - 2, Браун - 2, Хилл, Уилсон, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Адетокунбо
Атланта Хоукс: Паркер - 33, Янг - 29, Джонс - 10, Хантер - 10, Реддиш - 6, Бембри - 4, Тёрнер - 4, Фернанду - 3, Картер - 3, Коллинс, Уоллес, Браун, Лень, Хаертер, Парсонс, Краббе, Гудвин
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 30, Морант - 20, Краудер - 20, Кларк - 10, Джонс - 6, Хилл - 6, Гудурич - 4, Брукс - 4, Аллен - 2, Мелтон, Андерсон, Кабокло, Игуодала, Джексон, Ватанабэ, Кончар
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 24, Харрелл - 24, Джордж - 22, Зубац - 10, Паттерсон - 10, Грин - 7, Макгрудер - 7, Мэнн - 6, Беверли - 6, Харклесс - 5, Робинсон, Леонард, Уолтон, Мотли, Шамет, Кабенгеле
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 22, Дерозан - 20, Уокер - 11, Гэй - 10, Уайт - 9, Мюррей - 8, Миллз - 8, Форбс - 7, Poeltl - 4, Белинелли - 2, Джонсон, Мету, Ойбанкс, Лайлз, Кэрролл
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 26, Таунс - 23, Бэйтс-Диоп - 16, Окоги - 11, Дьенг - 10, Калвер - 10, Тиг - 7, Ковингтон - 7, Грэм - 3, Вонле, Ноуэлл, Маклафлин, Белл, Лейман, Напьер, Мартин
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