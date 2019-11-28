«Милуоки» одержал девятую победу кряду, обыграв «Атланту». У Адетокунбо 30 очков

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20). Для «Бакс» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 30 очков, 10 подборов, 4 передач и 4 блокшотов. Близок к дабл-даблу был Эрик Бледсо (9 очков, 10 передач).

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29).

Ещё в одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 113:101 (22:24, 35:23, 24:31, 32:23).