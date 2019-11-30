Абросимова покинула пост генерального менеджера женской сборной России

Бронзовый призёр Олимпиады-2008, чемпионка Европы-2011, первая в истории российская чемпионка женской НБА Светлана Абросимова приняла решение покинуть пост генерального менеджера женской сборной России, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.
РФБ благодарит Светлану Абросимову за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.
В качестве игрока Абросимова провела в национальной команде 15 лет, была капитаном на золотом чемпионате Европы-2011, а в 2017-м вернулась в новой роли, когда российскую сборную возглавил Олаф Ланге.
«Один отборочный цикл для сборной России завершился, теперь команда вступает в новый этап жизни с новым тренерским штабом. В ноябре мы провели два первых матча квалификации чемпионата Европы 2021 года, в некотором роде это было знакомство игроков и тренеров. Сейчас можно сказать, что я выполнила свою функцию, убедившись, что сборная в хороших руках.
Благодарна РФБ и всем игрокам за возможность работать эти два года в главной команде страны. Желаю девчонкам удачи на клубном уровне, в дальнейшем отборе Евробаскета-2021 и на других турнирах», — сказала Светлана Абросимова.
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