Абросимова покинула пост генерального менеджера женской сборной России

Бронзовый призёр Олимпиады-2008, чемпионка Европы-2011, первая в истории российская чемпионка женской НБА Светлана Абросимова приняла решение покинуть пост генерального менеджера женской сборной России, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.



РФБ благодарит Светлану Абросимову за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.



В качестве игрока Абросимова провела в национальной команде 15 лет, была капитаном на золотом чемпионате Европы-2011, а в 2017-м вернулась в новой роли, когда российскую сборную возглавил Олаф Ланге.

«Один отборочный цикл для сборной России завершился, теперь команда вступает в новый этап жизни с новым тренерским штабом. В ноябре мы провели два первых матча квалификации чемпионата Европы 2021 года, в некотором роде это было знакомство игроков и тренеров. Сейчас можно сказать, что я выполнила свою функцию, убедившись, что сборная в хороших руках.



Благодарна РФБ и всем игрокам за возможность работать эти два года в главной команде страны. Желаю девчонкам удачи на клубном уровне, в дальнейшем отборе Евробаскета-2021 и на других турнирах», — сказала Светлана Абросимова.