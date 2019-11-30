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Тренер «Локомотива-Кубань»: «Енисей» сейчас на ходу, нам будет непросто

Тренер «Локомотива-Кубань»: «Енисей» сейчас на ходу, нам будет непросто
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Сейчас мы много времени посвящаем тактике, тому, как будем защищаться от их снайперов. Эти ребята в последних матчах атакуют с очень высоким процентом реализации, и нужно это изменить в игре с нами. Их защитники — уверенные в себе ребята, как и их «большие» игроки. Из последних отдельно выделю Томислава Зубчича и Дастина Хога. У нашего предстоящего соперника в активе уже четыре победы. Одна из них — в матче с ЦСКА. Команда сейчас на ходу, так что нам будет очень непросто. Для победы необходимо быть максимально сконцентрированными и показать весь наш потенциал», — приводит слова Каарйчича официальный сайт краснодарской команды.

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